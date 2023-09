Torino | la Curva Maratona diserta il Derby all’Allianz Stadium

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023)della Mole Juve-: i tifosi dellahanno deciso dire la trasferta anche quest’anno Il 7 ottobre si gioca ildella Mole tra Juventus ee i tifosi dellanon ci saranno. Attraverso un comunicato, i tifosi granata hanno ribadito la decisione presa già lo scorso anno. Di seguito il loro comunicato «Coerenti con la decisione presa in passato, ribadiamo il nostro categorico rifiuto riguardante l’insensato obbligo di iscrizione al sito dei gobbi per poter assistere ad una partita. Non ci piegheremo mai alle loro regole! Lasciamo il settore vuoto».