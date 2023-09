Torino | Demba Seck denunciato per revenge porn

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023)accusato dalla ex compagna di aver diffuso un suo video in rete: la querela sta per essere vagliata dal gipè accusato di. Come riportato da La Repubblica, la ex compagna del giocatore dello halo sorso gennaio e ora il gip sta vagliando la querela. Il pm Bucarelli, che aveva chiesto l’archiviazione facendo leva su una transazione economica e riservata delle due parti, è sotto indagine da parte della procura di Milano per per aver cancellato i video incriminati.