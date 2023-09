Top&Flop Giambruno re della fascia pomeridiana | Minzolini a picco | Manuela Moreno non pervenuta Male gli speciali su Giorgio Napolitano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tagadà che era il fiore all'occhiello di La7 nella, da quando è entrato a Rete 4 Diario del giorno (già Diario di guerra) il programma di approfondimento del Tg4 diretto da Andrea Pucci, perde regolarmente terreno. Tiziana Panella non sa più come fare per contrastare il prode Giam

Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del1.274,7. Primo supporto visto a 1.237,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi ...Ma questa non è l'unica soddisfazione per la squadra di Alex De Angelis e Massimo Roccoli, che può vantare tre giocatori nellaten. Oltre a Di Persio, a ridosso delle prime posizioni ci sono ...

Decidono derby e scudetti, non risparmiano i campioni: la top 10 degli autogol in Serie A La Gazzetta dello Sport

Torino-Roma 1-1 - Top & Flop Voce Giallo Rossa

Riccardo Fabbro si impone nella volata finale, mentre Riccardo Bonaldo ed Enea Sambinello sono i nuovi campioni dell'Emilia Romagna ...Allegri e la banda del buco, D'Aversa che si ritrova lassù in alto: che ci ha spifferato il campionato in questa ultima giornata ...