Tiro a volo | Europei | Rossi-Fabbrizi oro nel trap misto

(Di lunedì 25 settembre 2023) Osijek, 25 set. - (Adnkronos) - Jessicae Massimovincono la medaglia d'oro nel teamdisulle pedane dell'olympic Shooting Range 'Pampas' di Osijek, in Croazia. La poliziotta di Crevalcore (Bo) ed il Carabiniere di Monteprandone (Ap) hanno affrontato in un medal match tesissimo la coppia slovacca composta da Zuzana Rehak Stefecekova, Campionessa Olimpica a Tokyo 2020, ed Erik Varga. Approdati alla finalissima per il titolo con il punteggio di 143/150, un punto in meno rispetto agli avversari primi con 144, la Campionessa Olimpica di Londra 2012 e l'argento olimpico nella stessa edizione dei Giochi hanno concretizzato una prestazione di altissimo livello. Le due squadre non si sono fatte sconti, fino ad arrivare al punteggio di 5 a 5 e costringendosi allo spareggio, vinto poi dagli azzurri con ...

Osijek, 24 set. - (Adnkronos) - Doppia medaglia d' argento in Croazia. Questo l'ottimo bottino per il trap tricolore al termine della prima giornata ...

Arriverà un’altra medaglia oggi per i colori azzurri agli Europei senior 2023 di Tiro a volo , in corso ad Osijek , in Croazia: nella specialità non ...

L’unica finale odierna degli Europei senior 2023 di Tiro a volo , in corso ad Osijek , in Croazia, regala un’altra medaglia d’oro alla spedizione ...

... al 33' Derjai colpisce al, da fuori area, su calcio d'angolo dalla destra, ma la palla è ben ... in piena mischia, Matta ha l'abilità di ritagliarsi lo spazio per un granche, però, si ...Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi hanno conquistato il titolo di campioni europei di mixed team di trap sulle pedane dell'Olympic Shooting Range 'Pampas' di Osijek, in Croazia. La poliziotta di ...

Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi acciuffano l'oro allo shoot-off nel trap misto! OA Sport

Tiro a volo: Europei; 2 argenti per l'Italia nella Fossa Agenzia ANSA

Arriverà un'altra medaglia oggi per i colori azzurri agli Europei senior 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia: nella specialità non olimpica del trap misto accede infatti alla finale pe ...L'unica finale odierna degli Europei senior 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia, regala un'altra medaglia d'oro alla spedizione azzurra: nella specialità non olimpica del trap misto il ...