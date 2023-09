«Ti uccido | ti taglio la testa» | le minacce di un padre al figlio che aveva rivelato di essere gay Arrestato dopo anni di violenze anche alla moglie

(Di lunedì 25 settembre 2023) «Tu sei gay, pubblicherò tutte le tue foto da travestito su Facebook, ti renderò la vita impossibile». E ancora: «Io ti ammazzo, tila». Autore di queste parole è un uomo di 57, di origini macedoni ma residente a Foggia, che ha così minacciato di morte ilventenne chefatto coming out rivelando la propria omosessualità a entrambi i genitori. La madre – attualmente affetta da una grave patologia – ha tentato invano di intervenire e difendere il, raccogliendo, però, altrettante: «Non vali niente, ti», le avrebbe detto. In seguito alle indagini della polizia, l’uomo è stato. La vicenda è, infatti, solo la punta dell’ice berg di una storia familiare vittima di violenza fisica ...

