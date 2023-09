“Ti uccido” | minaccia figlio gay e moglie | arrestato il papà

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023) Avevato ilgay e la, scattano le manette per il: una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità Minacce di ogni tipo. Per non parlare dei suoi continui ricatti. A quanto pare un uomo non accettava affatto l’omosessualità da parte del. Tanto da dirgli: “Pubblicherò tutte le tue foto da travestito su Facebook. Renderò la tua vita impossibile. Ti, ti taglio la testa” e così via. Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità di Foggia. L’aggressore, un uomo di 57 anni, è stato. Quest’ultimo è idella vittima, un ragazzo di 20 anni. Cellulare (Pixabay Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato dalle indagini da parte della polizia l’uomo litigava molto spesso, per futili motivi, con i suoi familiari. ...