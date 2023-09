“Ti sparo Ti butto l’acido in faccia” | le frasi shock del 17enne arrestato per stalking e violenza sessuale sulla ex

(Di lunedì 25 settembre 2023) La schiaffeggiava in pubblico, si appostava sotto la sua abitazione, non voleva che uscisse di casa senza il suo consenso né tantomeno che andasse al mare, perché altri l’avrebbero vista in costume. E poi la insultava, la minacciava: di uccidere lei e il padre, di sfregiarla con, di diffondere su internet sticker a sfondocon le sue sembianze. Queste sono solo alcune delle vessazioni e delle violenze compiute da undella Penisola Sorrentina nei confronti dell’ex fidanzata, sua coetanea. Una vera e propria persecuzione contro di lei e la famiglia, durata da giugno ad agosto 2023, che l’aveva costretta a vivere sotto costante minaccia di morte e in un perenne stato d’angoscia. All’origine di queste violenze, la fine della loro relazione, una fine che il giovane non aveva mai accettato. D’altronde, come si legge in ...

