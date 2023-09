...una narrazione del sentimento umano più tormentato ben lontana da quella carica di, ... per descrivere il singolo di debutto della sua band, usò queste parole: 'Ho notevolinell'...... aveva disputato meno della metà degli incontri ufficiali, causafisici. I dirigenti della ... Ora la positività di Pogba alpuò rappresentare una via uscita insperata, e quanto mai ...

Testosterone e problemi cardiaci: ecco cosa devi sapere Today.it

Testosterone: la terapia sostitutiva fa bene al cuore Medicitalia.it

Intervenuta ai microfoni di Rai Sport, la mental coach Mara Bellerba ha analizzato la situazione di Pogba dopo la positività al testosterone: "I motivi sono tantissimi, in un momento ...E sul caso specifico di Pogba, il suo pensiero da medico e specialista è stato chiaro: "Da un punto di vista scientifico questo è un tipico caso di doping per negligenza e superficialità, non ci può ...