Terremoto a sinistra | il sondaggio che cambia tutto in sette giorni

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un anno esatto fa il centrodestra vinceva le elezioni politiche del 25mbre, giorno storico quella che dopo qualche settimana è diventata la maggioranza di governo con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Qual è il giudizio degli italiani? In base alEmg-Different pubblicato da Agorà, su Rai 3, deve essere tutt'altro che negativo visto che la coalizione dei partiti che compongono la maggioranza è cresciuta rispetto al dato delle elezioni. Detto questo, gli orientamenti di voto rilevati vedono in testa Fratelli d'Italia con il 27,5 per cento, in crescita di due decimali rispetto afa. Cala ancora il Pd di Elly Schlein dato al 20 per cento tondo (-0,1) ormai a un passo dall'addio alla soglia psicologica del venti. A sorprendere è Il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte a cui va ancora peggio: perde ...