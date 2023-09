Tennis | Wta Sabalenka resta in vetta | Cocciaretto stabile

Nuovogià incalza, c'è Tokyo e poi semmai leFinals: "Entrare in un torneo da vincitrice della settimana prima è qualcosa che non sentivo da molto tempo. So che Tokyo sarà dura con il ...CLASSIFICA- TOP TEN ITALIANE (25 - 09 - 2023) 32. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 1.390 37. Paolini, Jasmine (ITA) 1.330 ( - 2) 41. Trevisan, Martina (ITA) 1.217 (+13) 52. Giorgi, Camila (ITA)...

Tennis: Sabalenka resta leader del ranking Wta, Cocciaretto 32ma Agenzia ANSA

La bielorussa Aryna Sabalenka si conferma prima, davanti alla polacca Iga Swiatek e alla vincitrice degli Us Open, la 19enne americana Cori Gauff.Maria Sakkari had a pretty strong message for her doubters and critics following her Guadalajara win, telling those people that they gave her "the fuel and strength" to do this. On Saturday, ...