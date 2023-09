Tennis | Torneo Chengdu Musetti si ferma in semifinale

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il carrarino si è arreso per 6-3 6-4 al russo Safiullin ROMA - Siinla corsa di Lorenzonel "Open" (ATP 250 - montepremi 1.152.805 dollari) in corso sui campi in cemento di, in Cina. Il 21enne di Carrara, n.18 del ranking e secondo favorito del seeding, per