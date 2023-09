Settembre non è solo il mese migliore per godere dell’ultimo mare e di una coda d’estate di cui tutti ancora avremmo bisogno ma in tante zone ...

The post Tempo di vendemmia per Zelensky tra bombe a grappolo e proiettili all’uranio impoverito appeared first on Strumenti Politici.

...ospitavano irregolarmente decine di braccianti stranieri impiegati stagionalmente nellae ... sono entrati in una casa di Via Gorizia a Nerbon, dove da qualcheera segnalato un via vai ......visione di lungimiranza nell'ambito delle attività di tutela e vigilanza messe in atto per preservare ed aumentare la credibilità della filiera nel'. Questa la nota tecnica della...

Enoturismo: tempo di vendemmia nel Collio friulano - VanityClass VanityClass

“Vendemmia riuscita, ma bisogna adattarsi” RSI.ch Informazione

É stato chiesto alle autorità di adottare misure concrete immediate per sostenere gli agricoltori abruzzesi durante il periodo di crisi ...Riassumendo, la linea Castagnole Lanze Alessandria, un tempo servita dal treno, dal 2012 viaggia su autobus. Nonostante gli endemici ritardi connessi a gelo, vendemmia, imprevisti stradali, il collega ...