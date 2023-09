Telese | grande successo per iniziativa “Lo zaino sospeso”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiper l’“Lo” promosso dalla Pro Loco Telesia. È stato consegnato nei giorni scorsi, alla dirigente scolastica, il materiale raccolto nella sede della Pro Loco Telesia. Un’che segue quella del giocattoloe che vuole essere vicina alle famiglie in difficoltà. “Abbiamo scelto di consegnare il materiale direttamente alla scuola perché riteniamo che i docenti saranno in grado di individuare le reali situazioni di bisogno cui far fronte in modo più diretto e corretto – afferma l’assessore ai servizi scolastici, Filomena Di Mezza – e rispondere alle tante richieste che vi sono durante tutto l’anno scolastico. La scuola e la Dirigente garantiscono la dovuta discrezione per un sostegno che non ...