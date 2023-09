“Teen gang in aumento | ma ragazzi si possono recuperare” | l’analisi dell’esperta

(Di lunedì 25 settembre 2023) Chieffo (Gemelli): "Hanno avuto apprendimento sociale disfunzionale, fanno del male per essere visibili" Il fenomeno sociale delle ‘’, gruppi di adolescenti che si macchiano di reati come risse, percosse, lesioni, atti di bullismo, disturbo della quiete pubblica e atti vandalici fino ad arrivare allo spaccio di stupefacenti e a furti e rapine, “è inin tutta Italia ma questisicon la rieducazione perché sono ancora molto giovani ed è possibile disinnescare l’apprendimento fuorviante insito in alcune di dinamiche. Se il ragazzo è seguito bene può lasciarsi alle spalle questa esperienza”. Così all’Adnkronos Salute Daniela Chieffo, responsabile Unità operativa Psicologia clinica Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. “Queste ...

Il fenomeno è in aumento in Italia e sta creando un alla rme sociale diffuso. Meno di un anno fa il primo report sul tema ha disegnato una mappa di ...

Il fenomeno sociale delle '', gruppi di adolescenti che si macchiano di reati come risse, percosse, lesioni, atti di bullismo, disturbo della quiete pubblica e atti vandalici fino ad arrivare allo spaccio di ...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, ecco dove colpiscono: la mappa regione per regione Il fenomeno è in aumento in Italia e sta creando un allarme ...

"Teen gang in aumento, ma ragazzi si possono recuperare": l'analisi ... Adnkronos

Allarme teen gang, dagli Orfanelli alla Paranza: la mappa regione per regione Sky Tg24

Chieffo (Gemelli): "Hanno avuto apprendimento sociale disfunzionale, fanno del male per essere visibili" ...Le persone che lo hanno aggredito non sono state ancora identificate. Indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato ...