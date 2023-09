Teatro Delle Arti | Massimiliano Gallo aprirà la stagione

Leggi su zon

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’apertura affidata ad un ospite d’eccezione. Sarà, con il suo “Stasera, punto e a capo” ad aprire il prossimo 4 novembre alle ore 21 ed in replica il 5 novembre alle ore 18 lateatrale 2023-2024, deldi Salerno. Dieci in tutto gli appuntamenti previsti nella struttura di via Guerino Grimaldi. Dieci spettacoli tutti di alto livellostico e che vedranno salire in scena volti noti come Vanessa Incontrada, Stefano Fresi, Giuseppe Zeno, Francesco Cicchella, Enzo De Caro, Paolo Caiazzo. La, messa a punto dal direttorestico Claudio Tortora, si, come detto, il 4 novembre con. Si prosegue poi il 18 e ...