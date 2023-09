Teatro Arbostella | sabato 30 settembre parte il cartellone | subito risate con “Caino si è fatto prete”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTutto pronto per la XVI stagione del “Gino Esposito” di Salerno. Dopo il successo riscontrato all’Arenacon 17 eventi all’aperto, organizzati anche con il consorzio Città Teatrale, la direzione dell’curata da Arturo Esposito (figlio del compianto fondatore Gino Esposito) e Immacolata Caracciuolo,30taglieranno il nastro al nuovoinvernale realizzato con una miscellanea di proposte artistiche differenti tra loro, che abbracciano generi diversi, accomunati però dalla stessa qualità artistica e raffinatezza stilistica oltre che dallo stesso minimo comune denominatore ovvero la comicità. Debutto affidato alla certezza Sasà Palumbo, da un decennio sempre presente con la sua ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Squadra vincente non si cambia”: usa questa espressione Arturo Esposito per presentare il cartellone della nuova ...

Un contenitore di cultura variegato che ha soddisfatto in pieno organizzatori (, Consorzio Città Teatrale e Comune di Salerno) e spettatori presenti. Ma ora per il...Secondo appuntamento sabato 26 agosto con la rassegna di, cabaret e musica dell'Arenadi Salerno. Secondo dei 17 spettacoli in cartellone tutti ad ingresso gratuito. Di scena, (ore 21,15) la Compagnia Del Giullare con lo spettacolo 'Grazie'...

Si conclude con notevole successo di pubblico e di critica l'Arena Arbostella che ha avuto ben 17 giorni di eventi all'aperto tra teatro, cabaret e musica. Un ...StampaSi conclude con notevole successo di pubblico e di critica l’Arena Arbostella che ha avuto ben 17 giorni di eventi all’aperto tra teatro, cabaret e musica. Un contenitore di cultura variegato ch ...