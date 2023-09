Taylor Swift e Sophie Turner sono state avvistate mentre Cena vano insieme a New York . L’evento potrebbe sembrare ordinario se non fosse per un ...

La cantante ha svelato i suoi brani preferiti di Speak Now, uno dei suoi album più famosi uscito da poco in una nuova versione

Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso TAGS ariana grande , intelligenza artificiale , Miley Cyrus , streaming ,, YourArtist. AI La ...Non c'è social su cui non si parli dell'amicizia sempre più intima che lega la star della musica a stelle e strisce,, a Travis Kelce , campione dei Kansas City Chiefs....

Barbie, Taylor Swift e Beyoncè spingono il Pil Usa. L’economia del mondo ringrazia l’estate delle donne la Repubblica

Taylor Swift scatenata allo stadio: è amore con Travis Kelce Vanity Fair Italia

La cantante di 1989 è tornata ufficialmente single nell'aprile del 2023 dopo 6 anni di relazione con Joe Alwyn ...Taylor Swift ha voltato di nuovo pagina in amore. Dopo la rottura con l’attore Joe Alwyin e la breve liaison con il musicista Matty Healy, la cantante americana sta ora frequentando un’altra persona.