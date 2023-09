Tasse Extraprofitti | Tajani soddisfatto | “La premier ci ha ascoltati”

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Corriere della Sera” è intervenuto il ministro degli Esteri, AntonioArrivano novità importanti in merito al suo partito, Forza Italia. Il segretario nazionale, Antonio, èin merito alla questione che il suo partito sia oltre il 10%. Tanto da descrivere il suo gruppo come un: “centro di gravità permanente del centrodestra” ed un movimento “affidabile, serio, credibile” per il nostro Paese e soprattutto per il governo. Parola del viceche ne ha discusso in una lunga intervista concessa al “Corriere della Sera“. Tanti sono i temi che ha affrontato. In primis quello relativo alle banche: “Abbiamo subito detto che c’erano correzioni da fare per garantire risparmiatori, gli stessi istituti soprattutto piccoli e medi e ancor più la ...