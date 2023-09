Tardelli | «Inter | cambi giusti! Frattesi? Si inserisce come facevo io»

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’ha iniziato alla grande la sua stagione.ha avuto subito un grande impatto. Ne parla il campione del Mondo 1982OTTIMO ORGANICO ? Dal centro sportivo di Bruno Conti, Marcoha parlato a Sky Sport 24: «Ha una grande rosa, un allenatore che conosce molto bene i suoi giocatori. Ha fatto igiusti, in molti non pensavano che quelli nuovi potessero essere all’altezza di Dzeko e degli altri che hanno lasciato. Sono molto motivati.mi piace molto, piace a tutti, è un ragazzo molto umile, sa inserirsi molto bene, può essere utile sia da titolare che a gara in corso.? Simolto beneanch’io».-News - Ultime ...

...primo La Champions League è un altro pianeta rispetto alla Serie A e riporta sulla terra l'. ...2000 a Udine per 3 - 0 in campionato e a Parma per 6 - 1 in Coppa Italia con in panchina, il ...Negli occhi e nel cuore dei tifosi è ancora vivo l'urlo di Mazzitelli (un po', un po' Grosso ). I supporters sognano, l'entusiasmo è alle stelle e non potrebbe essere ...dietro l'(9, 3 ...

Tardelli: "L'Inter ha una grande rosa. Frattesi Piace a tutti, può essere determinante" Fcinternews.it

Tardelli elogia Calhanoglu: "E' fondamentale per l'Inter. I nerazzurri ... SportPaper.it

Minuto 65 allo stadio Carlo Castellani. L’Inter è in controllo della partita dopo l’eurogol di Federico Dimarco. Fa girare il gioco da destra a sinistra e non cerca più ...Minuto 65 allo stadio Carlo Castellani. L’Inter è in controllo della partita dopo l’eurogol di Federico Dimarco. Fa girare il gioco da destra a sinistra e non cerca più ...