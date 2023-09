Taranto | spari in strada del centro | un arresto Stamattina

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 25 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha individuato e denunciato a tempo di record il presunto responsabile dell’esplosione di colpi di arma da fuoco avvenuti questa mattina in viacittà. Dalle immediate indagini avviate dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile, il giovane, un tarantino di 26 anni, avrebbe esploso, utilizzando una pistola a salve, alcuni colpi di arma da fuoco, generando panico tra i cittadini. Il giovane è stato denunciato perché presunto responsabile di accensione ed esplosioni pericolose e per procurato allarme presso l’Autorità. Sono in corso accertamenti per accertare l’esatta dinamica della vicenda e le motivazioni sottese al gesto, presumibilmente legate a problemi di natura personale. L'articoloindel, un ...