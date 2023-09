Taleggio | allarme per un uomo disperso | lo trovano altri due escursionisti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 settembre 2023). Allertamento nel tardo pomeriggio di domenica 24 settembre 2023, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, per il mancato rientro di un escursionista. Si trovava nei pressi del rifugio Gherardi ed era in compagnia di altre persone ma poi si è allontanato per allenarsi. Quando gli amici sono arrivati al parcheggio lo hanno atteso per un po’ di tempo ma poi si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto. Sono partiti otto tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco. L’è stato trovato da dueche hanno sentito le sue grida di aiuto e quindi hanno chiamato il 112. Grazie a questa segnalazione, i soccorritori lo hanno individuato e raggiunto, poi accompagnato alla sua auto. L’intervento si è concluso in serata.