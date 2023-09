Tajani lancia B day a Paestum | Giancarlo Giannini legger discorso Cav a congresso Usa del 2006

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2023 "L'attore'presterà la sua vocè per rievocare lo "storico" di Silvio Berlusconi alUsa di Washington del, quello che si concludeva con la citazione del padre Luigi che lo accompagnò al cimitero per ricordargli il sacrificio dei soldati americani a difesa della libertà. Sul palco ci saranno pure cantante lirica Katia Ricciarelli e Al Bano, perchè "il presidente era anche un grande amante dalla musica". Lo dice il segretario nazionale di Forza Italiaalla conferenza stampa di presentazione della tre giorni in memoria del Cav. Fonte video: FI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

E poi Katia Ricciarelli e Al Bano (perché Berlusconi "era anche un grande amante della musica", ci tiene a ricordare). E Adriano Galliani (per parlare di sport, ma con un occhio alla contesa ...In una conferenza stampa per la presentazione della tre giorni in memoria del Cav, Antonio, segretario nazionale azzurro,la sua proposta di votare 4 vice. "All'ordine del giorno del Cn ...

Roma, 25 set. (Adnkronos) – Al Consiglio nazionale di Fi che si terrà il primo ottobre a Paestum in occasione del B day ”proporrò una di eleggere 4 vice segretari”, perchè il ”nostro partito è aperto” ...La proposta di condono o sanatoria edilizia lanciata da Matteo Salvini ha raccolto le critiche del centrosinistra, ma dagli alleati di FI e FdI è ...