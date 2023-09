Tajani | bene Macron | lavoriamo insieme sui migranti

(Di lunedì 25 settembre 2023) "L'Italia e il governo hanno molto apprezzato le parole del presidentee le tue parole sulla collaborazione in materia di immigrazione. Per l'Italia in questo momento i flussi rappresentano un ...

