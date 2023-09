Tajani apre al condono di Salvini solo per i piccoli abusi | ma resta il nodo del Mes

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 settembre 2023) Non trova grossi consensi nel centrodestra la «sanatoria» edilizia proposta da Matteo. Gli alleati reagiscono scettici.il vicepremier Antoniomostra una leggera apertura davanti agli entusiasmi del segretario leghista: «Qualche piccola cosa si può sanare, ma non un». Fratelli d’Italia invece non gradisce affatto e boccia l’ennesima «provocazione» dell’alleato: «Non è nel programma, seha davvero una proposta la porti in Consiglio dei ministri o in Parlamento». Ospite di “In mezz’ora” su Rai 3, il vicepremierragiona: «Si può sanare qualche piccolo lavoro, ma deve essere fatto all’interno di una strategia di rigenerazione urbana, magari anche con qualche sostegno europeo». Ma poco dopo l’ufficio stampa si affretta a a precisare che non si ...