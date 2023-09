IMBATTUTO: LE QUOTE La trasferta di Reggio Emilia ha fatto riscoprire la Juventus fragile in difesa: 6 gol incassati dopo le prime 5 giornate è il peggior dato degli ultimi 13 anni. I ...L'altra sera abbiamo pagato con gli errori singoli eha avuto una serata storta". Come ha ... Non una brutta partital'aspetto tecnico. Ci sono stati errori singoli, inspiegabili. Siamo ...

Szczesny sotto esame: le quote del clean sheet in Juve-Lecce La Gazzetta dello Sport

Juve sotto il fuoco amico: Szczesny e Gatti spengono la luce, Chiesa non basta TUTTO mercato WEB

Wojciech Szczesny nell'occhio del ciclone per gli errori contro il Sassuolo: le quote di un possibile riscatto contro il Lecce per il portiere polacco ...Max Allegri impone la quiete dopo la tempesta del Mapei. Predica equilibrio, chiede di voltare pagina e si affida allo spirito di rivalsa di un gruppo uscito colpito e umiliato dai colpi ...