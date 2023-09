Szczesny e Gatti | serata horror | obiettivo ripartire subito

(Di lunedì 25 settembre 2023) Unada dimenticare il prima possibile conche hanno l’obbligo dinel migliore dei modi Difficile da commentare la partita tra Sassuolo e Juventus; i bianconeri, dopo la buona prestazione fornita contro la Lazio, si aspettavano una partita completamente diversa e la voglia era quella di conquistare i tre punti per dare continuità di risultati e la voglia di restare il più vicino possibile al primo posto. Il piano di Allegri e dei suoi ragazzi si è sgretolato in novanta minuti dove non ha funzionato nulla e in cui il solo Chiesa ci ha provato fino alla fine.e lada incubo vissuta contro il Sassuolo (Credits: LaPresse) – Juvedipendenza Troppo poco per una squadra che, senza la presenza della coppa e con una ...

TORINO - La Juve vuole a tutti i costi rialzarsi dopo lo scivolone in campionato in casa del Sassuolo . Occasione importante per il riscatto, domani ...

... il tecnico livornese della Juventus ha confermato solamente il portieredopo gli errori ... mentre in difesa è viva l'ipotesi Rugani in mezzo cona destra e Danilo a sinistra. Possibili ...Un k.o. a sorpresa e che fa male, quello arrivato sabato a Sassuolo . Un 4 - 2 dettato dagli errori per la Juve , in particolare quelli die di. Ma non solo loro due, sono tanti gli errori individuali per una squadra che sembra non poter mai abbassare la tensione per rendere al massimo. Proprio su questo aspetto si è ...

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli e della Lazio, ospite di 90° Minuto ha parlato del ko della Juventus con il Sassuolo: "È stata una serata.Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Vlahovic. All. Allegri Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, ...