Sviluppo sostenibile | Unione europea e Regno Unito Il punto di Angiolillo

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il contrasto al Climate Change e più in generale il raggiungimento degli obiettivi di, sulla base dell’Agenda Onu 2030, rappresentano una delle più importanti sfide all’ordine del giorno su scala globale. L’è fortemente impegnata in questo senso, ad esempio con gli obiettivi posti con il Green Deal europeo e l’n Pillar of Social Rights, e con il Next Generation Eu. O con la direttiva sul reporting aziendale, la Corporate Sustainability Reporting Directive (Csdd) di recente entrata in vigore. O, ancora, con la proposta di direttiva sulla Due Diligence aziendale sulla sostenibilità, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Csddd), che richiederebbe ad alcune tipologie di aziende un ancora maggiore impegno in materia di...