Superbike | Alvaro Bautista | “Due vittorie importanti dopo quanto successo sabato Devo rimanere umile”

(Di lunedì 25 settembre 2023)vede le “streghe” con la caduta in Gara-1 del Gran Premio di Aragon, terzultimo appuntamento del Mondiale di2023, quindi si scuote e vince prima la Surpole Race, quindi Gara-2 rimettendo 47 lunghezze tra sé e Toprak Razgatlioglu. A questo punto per il campione del mondo in carica sarà sufficiente chiudere con un +15 il round di Portimao per completare il bis iridato. Il finale del weekend del MotorLand ha riportato il sorriso sul volto del ducatista che, invece, con la caduta della prima manche aveva ulteriormente complicato le cose. Il suo commento al sito ufficiale della SBK: “Queste duemi rendono davvero contento. Era da Misano che non vincevo due gare la domenica! Sono contento, specialmente oggi, dato che sono riuscito a fare un reset da ieri. In Superpole Race è stata ...

Alvaro Bautista non vuole ancora cominciare a fare il ragioniere e continua a collezionare una vittoria dopo l'altra, trionfando anche in gara-1 ad ...

ha portato il suo tabellino personale a cinquantatré vittorie in carriera, superando Troy Bayliss come terzo pilota più vincente della storia della Superbike.

Il Mondiale di superbike 2023 è pronto a eleggere il suo campione. Dopo aver messo in archivio il round di Aragon, è pronto per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Portogallo. Eccezion fatta per la Superpole e per il titolo di Bulega sfiorato in Supersport, il team Aruba.it non ha lasciato scampo agli avversari.