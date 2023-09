Sulle Euro7 vince la linea non radicale dell' Italia | boccone amaro per i green

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il Consiglio'Ue ha adottato oggi la sua posizione negoziale sulla proposta di regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le loro emissioni e la duratae batterie, meglio noto come Euro 7. Il nuovo regolamento, che per la prima volta copre auto, furgoni e veicoli pesanti in un unico atto giuridico, mira a stabilire norme più adeguate per le emissioni dei veicoli e a ridurre ulteriormente le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dal trasporto stradale. La posizione del Consiglio trova un equilibrio tra requisiti rigorosi per le emissioni dei veicoli e investimenti aggiuntivi per l'industria, in un momento in cui i produttori automobilistici europei stanno attraversando una trasformazione verso la ...