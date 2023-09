Sul red carpet anche Jessica Chastain e Julianne Moore

Leggi su iodonna

(Di lunedì 25 settembre 2023) La settimana della moda milanese si è conclusa con il reddei CNMI Sustainable Awards e i beauty look delle sue celebri invitate. Da Elodie afino a Chiara Ferragni e, una parata di hairstyle ultra ricercati – e relativamente facili da copiare – da tenere presenti in caso di cerimonie e occasioni importanti, da qui a tutto l’inverno 2023. Elodie ammalia in total black: al concerto con maxi spacco e schiena nuda ...