Striscia la Notizia | Ilary Blasi riceve il primo Tapiro d' oro della nuova edizione

(Di lunedì 25 settembre 2023) La 36esimadi 'la' si apre con la consegna deld'oro a. Per la showgirl si trattanona statuetta ricevuta dal tg satirico, una in più rispetto all'...

La 36esima edizione di 'la' si apre con la consegna del Tapiro d'oro a Ilary Blasi . Per la showgirl si tratta della nona statuetta ricevuta dal tg satirico, una in più rispetto all'ex marito Francesco Totti ...Ilary Blasi è stata silurata o no da Mediaset La domanda gliela l'ha posta Valerio Staffelli , storico inviato dila, senza troppo girarci attorno. Il giornalista, nella fattispecie, le ha chiesto se si fosse ' d'ursizzata ' (in riferimento al fatto che 'Barbarella' è rimasta senza programmi). L'...

Il primo tapiro d'oro della stagione 2023-2024 è stato assegnato a Ilary Blasi che rivela: "sono libera, senza un contratto".