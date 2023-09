Stressati nove medici di famiglia su 10 | effetto Covid | burocrazia e WhatsApp

(Di lunedì 25 settembre 2023) Misericordia (Fimmg): "I fattori di rischio stress ereditati dalla pandemia non sono cambiati". Picco abbandonia Roma per stress, Ordine studia soluzioni Disturbi del sonno, ansia, paura, aumento dei carichi di lavoro che ha sottratto tempo alla, al riposo, alla vita privata. Il malessere deidi, tra carenza di colleghi, difficoltà a trovare sostituti e unasempre più elevata, “è palpabile” e arriva a sfiorare il 90% di professionisti. Troppo stress. Lo dicono i sindacati, gli esperti di sanità, gli analisti del settore. E lo dicono i pensionamenti anticipati che crescono: si è passati, secondo i dati Enpam, dai 718 camici bianchi che hanno lasciato prima il lavoro nel 2019 ai 1.096 del 2022, numeri complessivi delle ...

Misericordia (Fimmg): "I fattori di rischio stress ereditati dalla pandemia non sono cambiati". Picco abbandoni medici famiglia a Roma per stress, Ordine studia soluzioni Disturbi del sonno, ansia, ...Beh, certo che so che cos'è un computer: vivo con lui daanni! Lasciate che mi presenti: mi ... Ambiente I cani impiegati a fini terapeutici negli ospedali non sono, anzi si divertono I ...

Stressati nove medici di famiglia su 10: effetto Covid, burocrazia e ... L'Identità

Stress sul lavoro: il 52% dei piemontesi ne risente una volta ogni due giorni Prima Novara

Disturbi del sonno, ansia, paura, aumento dei carichi di lavoro: il malessere dei medici di famiglia è palpabile e arriva a sfiorare il 90% di professionisti ...