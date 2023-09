Stressati nove medici di famiglia su 10 | effetto Covid | burocrazia e WhatsApp

Misericordia (Fimmg): "I fattori di rischio stress ereditati dalla pandemia non sono cambiati". Picco abbandoni medici famiglia a Roma per stress, ...

Misericordia (Fimmg): "I fattori di rischio stress ereditati dalla pandemia non sono cambiati". Picco abbandoni medici famiglia a Roma per stress, Ordine studia soluzioni Disturbi del sonno, ansia, ...Beh, certo che so che cos'è un computer: vivo con lui daanni! Lasciate che mi presenti: mi ... Ambiente I cani impiegati a fini terapeutici negli ospedali non sono, anzi si divertono I ...

Stressati nove medici di famiglia su 10: cause e conseguenze Adnkronos

Stress sul lavoro: il 52% dei piemontesi ne risente una volta ogni due giorni Prima Novara

Disturbi del sonno, ansia, paura, aumento dei carichi di lavoro: il malessere dei medici di famiglia è palpabile e arriva a sfiorare il 90% di professionisti ...