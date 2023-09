Storico accordo tra WGA e AMPTP | fine dello sciopero degli sceneggiatori in vista?

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 25 settembre 2023) WGA eraggiungono unocontrattuale che starebbe per porrealloin corso da 146 giorni. Ladi Hollywood, in corso da 146 giorni, potrebbe essere vicina. Il sindacato di categoria, WGA, avrebbe raggiunto undefinito "eccezionale" con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (). L'sulle linee guida del prossimo contratto triennale potrebbe porrea breve all'agitazione sindacale in corso da maggio, I negoziatori della Writers Guild of America e dell'Alliance of Motion Picture and Television ...