Storia e Cultura non sono elementi di garanzia per il nostro mondo

Si avvicina la data del 17 settembre, domenica in cui si terrà il terzo raduno di “Ruote nella storia” , organizzato dall’ACI di Bergamo, su un ...

Paolo Masella , concorrente del Grande Fratello , ha sollevato polemiche Critica ndo Napoli per la sua presunta mancanza di storia culturale e ...

Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Il 15 ottobre ricorre il centenario della nascita di Italo Calvino. L’autore, come recitano le ...

Che ladella menzogna tra i militari e i politici russi sia stata per il Cremlino il principale ... I russi di oggi lo hanno imparato bene dai sovietici, unache sembra una barzelletta ...... nuovo bene FAI che ha aperto le porte ai pellegrini, offrendo loro l'opportunità di immergersi in un mondo antico, carico di. Ma non è stato solo il patrimonio storico a rendere ...

“Il vino è emblema delle nostre tradizioni, storia, cultura e lavoro ... WineNews

"Uno straordinario testimone della storia". La politica in lutto per Napolitano AGI - Agenzia Italia

Scopri cosa vedere assolutamente durante la tua visita a Lecce e lasciati ispirare dalla sua storia, cultura e architettura unica. Lecce: una guida completa alle attrazioni principali Iniziamo la ...LIAOCHENG, China , 25 settembre 2023 /PRNewswire/ — Il 21 settembre, il team del “Tour media della Via della Seta – Fiume Giallo” ha visitato la Contea di Dong’e nella città cinese di Liaocheng. Hanno ...