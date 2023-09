(Di lunedì 25 settembre 2023) Il terrore che il grande caldo possare a dominare le previsioni meteo è diffuso. Tuttavia, il tempo ci sta regalando il primo fresco, in alcune regioni anche con nubifragi e crollo drastico delle temperature. Cosa ci aspetta nelle prossime ore? A diffondere un nuovo bollettino è il sito 3bmeteo.com. Gli esperti avvertono: "Ildi bassa pressione che si è organizzato sul medio Adriatico avrà una storia su parte della Penisola fino alla giornata di mercoledì ma il suo raggio di azione si ridurrà progressivamente già a partire da domani". Il motivo di questo ritorno al clima mite è "un cuneo di alta pressione di matrice africana si spingerà dalla Penisola Iberica in direzione dell'Europa centrale conquistando velocemente le nostre regioni centro settentrionali". Che settimana ci attende? Se nella prima metà sono previsti "piogge, ...

Ascolto dopo ascolto però il nuovo singolo di Annalisa sta cominciando ad affascinarmi e la curiosità di finire neldel suo nuovo album "E poi siamo finiti nel", in uscita venerdì 29 ...L'Iran emerge dalcaucasico in condizioni persino peggiori della Russia. L'inevitabile ...a nuove armi), la lunga corsa per le presidenziali negli Stati Uniti (autunno 2024) potrebbe ...

Meteo, stop al "vortice". L'autunno fa dietrofront: quando torna l'anticiclone Il Tempo

Meteo Sud. Stop all'estate nel weekend con vortice mediterraneo 3bmeteo

Cosa ci aspetta nelle prossime ore A diffondere un nuovo bollettino è il sito 3bmeteo.com. Gli esperti avvertono: "Il vortice di bassa pressione che si è organizzato sul medio Adriatico avrà una ...Ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’ Equinozio d’ Autunno, avvenuto nella giornata di sabato alle 8:49, è stato caratterizzato dal passaggio sul centro-nord Ital ...