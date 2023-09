“Sto tornando | dove vado a lavorare” Barbara D’Urso | l’annuncio dopo il suo ‘esilio’ a Londra

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023), quando ela rivedremo in azione. Un giorno prima dell’inizio della nuova edizione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino la popolare conduttrice defenestrata da Mediaset è volata a. Obiettivo? Imparare l’inglese. Certo i maliziosi hanno notato la coincidenza: forseha preferito staccare da tutto e tutti e concedersi un periodo di relax e nuovi stimoli. Intanto qui in Italia c’è chi chiede a gran voce il suo ritorno in tv. Non sono passate inosservate le difficoltà incontrate da Myrta Merlino che ha sostituitoa Pomeriggio Cinque.il buon avvio è stato registrato un calo di pubblico dovuto principalmente, si pensa, a La Vita in Diretta di Alberto Matano. In ogni caso presto ...