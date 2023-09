Stimmate | Madonnine e alieni | la storia “paranormale” dell’eroe antimafia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 settembre 2023) Questa è unaincredibile. Anzi: più che incredibile. A raccontarla è Luca Bizzarri nel suo podcast “Non hanno un amico” e parla dell’. “Unavera” che non ha bisogno di commenti o giudizi di merito. “La mafia è stata una costante della nostra: in alcuni momenti ha vinto, altri ha perso – racconta Bizzarri – Adesso non sappiamo che momento sia, ma sappiamo che chi la combatte è soprattutto la procura di Palermo”. Embè, direte: che c’è di male? State a sentire. “La procura di Palermo ha un organo ‘ufficioso’, un giornale che si chiamaDuemila“. Di cosa si tratta? Secondo Luciano Capone del Foglio sarebbe il “medium di riferimento dell’più intransigente”, tanto che “ai vari eventi organizzati per commemorare gli anniversari degli attentati ...