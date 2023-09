Sticchi Damiani | «Lecce troppo straniero? I club più ricchi hanno depredato il nostro territorio»

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ilterzo in classifica, con un bomber montenegrino, Krstovic, in palla. E “una piccola critica” che a Radio anch’io sport fanno al presidente Saverio: perché puntate sui giovani stranieri evitando di “aiutare” la causa delle povere nazionali italiane?risponde, una volta tanto, con poca retorica: “Io sono presidente dal 2017 ed eravamo in Lega Pro. Ilveniva da 6 anni consecutivi di Lega Pro, e mi spiace dirlo ma tanti giovani del, avevo la società poco appeal a causa della categoria, sono stati presi e portati via. Succede, e non è bello nemmeno questo. Così come si parla degli stranieri, bisognerebbe anche parlare del fatto che ragazzini di 13-14 anni vengono convinti con le loro famiglie ...

Il Lecce arriva a Torino per l'anticipo di campionato con la Juventus da terza forza della Serie A e con un punto in più dei bianconeri, ma "questo non ci deve far perdere di vista l'obiettivo della n ...Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. Presidente, i punti sono 11 e il Lecce non ha mai perso. Ne ha vinte tre in casa e paregg ...