STATS – Le coincidenze della giornata n 5 | l’Inter vince sempre a Empoli | Allegri perde male col Sassuolo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tutto sulla quintadi Serie A che ha vistore ade la Juventusre contro ilNella quintadi Serie A avete avuto un’impressione di episodi e risultati già visti in precedenza? Ecco gara per gara cosa è successo nel weekend in relazione al passato. SALERNITANA-FROSINONE 1-1 – Primo appuntamento in Serie A concluso con la divisioneposta.LECCE-GENOA 1-0 – I salentini avevano battuto i liguri solamente una volta, nel loro primo incontro risalente al 1990, ma non con lo stesso punteggio di venerdì sera.MILAN-VERONA 1-0 – Il Diavolo in casa con i veneti ha una tradizione favorevolissima. Non mancano gli 1-0 nel corsostoria, ma nessuno era mai maturato nel primo tempo come ...