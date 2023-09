Squalificati Serie A | le decisioni del Giudice Sportivo della 5ª giornata

Ancora nessun diffidato in Serie A: per la quinta giornata , così come nelle precedenti, ci sono solo degli squalificati e anche pochi. Serie A – ...

Tutto è pronto per la domenica della quinta giornata della Serie A 2023-2024. oggi saranno in scena ben cinque incontri. Il programma inizierà alle ...

Non c’è tempo per poter respirare che la Serie A torna in campo. Siamo già alla sesta giornata di campionato, con il primo infrasettimanale della ...

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 6.a giornata del campionato diBKT 2023/24. 1 giornata di squalifica : Bellucci (Ascoli), Miranda (Catanzaro), Quagliata (Cremonese), Vivarini (allenatore Catanzaro).Le probabili formazioni di Lazio - Torino match della sesta giornata diA 2023/2024 . La partita è in programma alle 20:45 di mercoledì 27 settembre nella cornice ... -: - Torino (3 - ...

Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per la sesta giornata (infrasettimanale) Sky Sport

Serie A, 6ª giornata: solo un calciatore squalificato Fantacalcio ®

Il giudice sportivo ha reso noto i provvedimenti disciplinari dopo la sesta giornata di Serie B. 3 i calciatori squalificati, ben 5 le società multate. BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): doppia ammonizione ...Ascoli Calcio, un turno di squalifica per Bellusci. Secondo ammonizione in campionato per Caligara - picenotime.it - IT ...