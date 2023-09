Come questo, ad esempio, che non vediamo l'ora di replicare: pencil skirt in pelle a vita alta, maglia in cashmere, giacchina- chic e ai piedi un paio di stivali pitonati "to die for"! ...Il tallone d'Achille di una Bilancia Gli outfit, che domande! Il fashion - consiglio che ti dedichiamo se appartieni a questo segno è quindi quello di lavorare sulla semplicità, ricorda: non ...

Sporty & Rich lancia la linea beauty ispirata al quiet luxury DireDonna

8 abiti da tennis per un settembre sporty e glamour L'Officiel Italia

Sporty & Rich, lo stile sportivo e l'eleganza uniscono le forze: scopri la nuova linea beauty che completa il tuo look sportivo e raffinato ...Un mix di ispirazioni vintage, di eleganza rilassata e minimalista, e un tocco di look sportivo ma ricercato: Sporty & Rich è un brand che nasce dal gusto e dalla personalità della giovane imprenditri ...