Sport in tv oggi lunedì 25 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ultimodi una tante velocità per quanto riguarda loin tv. E la quantità di discipline offerta non è nemmeno così piccola, com’è possibile verificare attraverso ciò che offre il panorama televisivo tricolore. Ma andiamo ale cose con esattezza. Tolto l’immancabile lato dedicato al ciclismo con il Tour de Langkawi, è il tennis a dominare la scena con due WTA e due ATP. Questi ultimi, però, per sfasamenti si trovano già alle semifinali, ed è impegnato Lorenzo Musetti. Anche Lucia Bronzetti è di scena, solo che lo fa da esordiente a Ningbo. Tanto da raccontare anche nel resto dello, e in particolare in un baseball che offre il secondo incontro dell’Italia agli Europei. C’è anche del calcio, soprattutto tra serie minori ed estere, e nella notte si fa ...