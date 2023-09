Sport | Abodi | ' obiettivo è che sia sempre più presente nelle scuole'

(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. - (Adnkronos) - "Il traguardo storico delloin costituzione ci spinge a cercare con ancora maggiore forza di sviluppare la praticaiva dal basso, dai praticanti, dando così un senso anche alle vittorie, alle medaglie che non sono mai mancate. Quello che dovremo cercare di fare è contrastare la sedentarietà, fare in modo che loa scuola siapiù, al momento la sua presenza è insufficiente e al di sotto degli standard europei". Così il ministro per loe i giovani Andrea, intervenendo alla prima puntata della nuova stagione de ‘La Politica nel Pallone' condotta da Emilio Mancuso. "Dobbiamo proseguire con la collaborazione con il Miur, già lo stiamo facendo partendo dai giochi della gioventù -aggiunge il ministro-. ...

L'Aula della Camera approva in via definitiva la proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dello sport in Costituzione all'unanimità, ...

"Questo è un punto di svolta, non avendo più recriminazione per ciò che non è stato fatto sino ad oggi, e prendendo il solenne impegno di costruire ...

L’aula della Camera ha approvato oggi in via definitiva la proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dello sport in Costituzione . La ...

L’aula della Camera ha approvato oggi in via definitiva la proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dello sport in Costituzione ....

Andrea Abodi , ministro per lo Sport , ha parlato della legge che ha la tutela dello Sport nella Costituzione Andrea Abodi , ministro per lo Sport , ...

In una lunga intervista rilasciata all' ANSA , il ministro per loe i Giovani, Andrea, ha parlato della Ryder Cup 2023 di golf che si terrà in Italia, a Roma: ' E' un evento fantastico che tutto il mondo ci invidia e mi auguro che possa servire a dare a ......] AlbengaCalcio, Albenga. La Presidente Fantino: "Per noi è stato un onore ricevere la visita del presidente, una visita che definirei costruttiva' Posted on 28 Agosto 2019 28 Agosto ...

Ryder Cup: Abodi, 'evento clou, dia spinta al golf italiano' Agenzia ANSA

Abodi: "Sport nella Costituzione Passo importante, ma non basta" Tutto Juve

"La Ryder Cup in Italia, a Roma, è un evento fantastico che il mondo ci invidia, ma non tutti hanno saputo coglierne la portata. (ANSA) ..."La Ryder Cup in Italia, a Roma, è un evento fantastico che il mondo ci invidia, ma non tutti hanno saputo coglierne la portata. (ANSA) ...