Spalletti ci aveva messo 2 anni a costruire il Napoli | De Laurentiis lo ha quasi distrutto in 2 mesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Troppo facile prendersela con Garcia. C’è una squadra che l’anno scorsodominato la Serie A e ora pare tatticamente e fisicamente allo sbando, i due giocatori simbolo da fenomeni diventati irriconoscibili, una città intera passata dall’euforia sfrenata alla sfiducia. Ma nessun allenatore, neanche il più scarso del mondo, sarebbe capace di compiere un simile disastro in così poco tempo. La verità è checidueil suo, quello dello storico scudetto. E Aurelio Derischia di averlo spazzato via in due. Meno sette dall’Inter capolista, terza partita non vinta su cinque, l’anno scorso era arrivata solo a gennaio. Più della classifica, più dei numeri, però, ad allarmare sono ...