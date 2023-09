Spagna | falsi video porno con l’intelligenza artificiale | così venti ragazzine si sono ritrovate nude sui social media

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ad Amendralejo inragazze sisui social network a loro insaputa. Il tutto a causa di una vendetta. Lehanno tra gli 11 e i 17 anni. Le immaginistate diffuse in varie chat da 11 ragazzi adolescenti. Che oraindagati dalla polizia. Anche per il reato di estorsione, visto che qualcuno di loro ha chiesto soldi per non far girare la storia. La Stampa racconta che la vicenda è finita sui giornali e alla polizia grazie all’interessamento di Miriam Al Adib, ginecologa e madre di una delle vittime. I casi Non è un caso unico. Il quotidiano ricorda che nel 2019 una quindicenne della California scomparve per circa un anno. Sua madre la ritrovò perché su Pornhub c’erano 58della ...