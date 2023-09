Sospeso un generale per molestie in Germania | scandalo nell’esercito | l’accusa sul bacio a un soldato

(Di lunedì 25 settembre 2023) Unopotrebbe colpire i vertici dell’esercito tedesco: Markus Kurczyk,della Luftwaffe, sarebbe sotto accusa per aver molestato un. La molestia sarebbe avvenuta durante gli Invictus games, competizione sportiva per veterani di guerra che hanno contratto delle disabilità durante il servizio o per causa del lavoro svolto sotto le armi. Le gare si sono svolte tra il 9 e il 16 settembre a Düsseldorf e proprio a margine degli eventi sportivi ilavrebbe tentato di baciare sulla bocca uncontro la sua volontà. La vittima avrebbe sporto denuncia al ministero della Difesa lo scorso venerdì e il superiore del pluridecorato, l’ispettoreCarsten Breuer, avrebbeKurczyk dal suo incarico. I vertici delle forze armate ...

La vittima avrebbe sporto denuncia al ministero della Difesa lo scorso venerdì e il superiore del pluridecorato, l'ispettoreCarsten Breuer, avrebbeKurczyk dal suo incarico. I ...Tra loro c'e' anche il sindacodi Derna, Abdulmenam al - Ghaithi. L'ufficio del procuratore, con sede a Tripoli, ha affermato che i funzionari sono "responsabili della gestione ...

Atlante geopolitico, Libia: un Paese sospeso tra caos e opportunità Fortune Italia

Libia, tra gli arrestati per il crollo delle dighe anche il sindaco di Derna TGLA7

Crisi senza precedenti all' Ajax. Non bastava il peggiore inizio di campionato dal 1965. Sotto 3-0 dopo 37 minuti in casa contro il Feyenoord, il pubblico della Johan Cruijff Arena ha deciso di protes ...Ora il Sudan è in guerra, nonostante la stampa sembra esserselo dimenticato, in Niger è avvenuto un cambio di regime da parte dei militari e la situazione è ormai sospesa da mesi ... Esteri Luigi Di ...