Sophia Loren | operata dopo la frattura al femore | è ora in convalescenza

(Di lunedì 25 settembre 2023)è stata ricoverata in ospedaleuna caduta ieri mattina, 24 settembre 2023, nella sua casa a Ginevra. Immediatamenteall’anca a causa dellariportata, l’attrice, 89 anni, si sta ora riposando.“dovrà ora osservare un breve periodo dicui seguirà un percorso per la completa riabilitazione”, comunica il suo entourage, come riportato da Vanity Fair. L’attrice era attesa per lunedì 25 settembre a Bari, dove avrebbe dovuto partecipare all’evento che l’avrebbe resa cittadina onoraria della città. Inoltre, secondo quanto riportato da Open, l’attrice avrebbe dovuto, nella stessa occasione, inaugurare il quarto ristorante a suo nome,quelli di Milano, Roma Fiumicino e Firenze. ...

