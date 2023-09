Sophia Loren | dopo la brutta caduta in casa e l’operazione all’anca | “Ora sto bene”

Brutto incidente domestico per Sophia Loren nella sua abitazione di Ginevra, in Svizzera. L’attrice, che ha compiuto 89 anni il 20 settembre, è ...

Un brutto incidente per Sophia Loren . Ma il peggio sembra essere scampato. Alessandra Mussolini , europarlamentare e nipote dell'attrice 89enne, in ...

Un brutto incidente per. Ma il peggio sembra essere scampato. Alessandra Mussolini, europarlamentare e nipote dell'attrice 89enne, in collegamento con La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano ..."Ziaè una roccia" dopo l'incidente domestico di ieri e l'operazione all'anca. "L'umore è ottimo". Lo ha detto Alessandra Mussolini , europarlamentare e nipote dell'attrice 89enne, in ...

Sophia Loren caduta in casa, diverse fratture: operata all'anca TGCOM

Sophia Loren operata dopo una caduta, le fratture dopo l'incidente in casa a Ginevra Open

L'attrice dal letto dell'ospedale di Ginevra ha rassicurato i fan. "Le hanno messo una protesi, è sotto antidolorifici ma sta bene, abbiamo riso insieme", ha raccontato la nipote Alessandra Mussolini ...Un brutto incidente per Sophia Loren. Ma il peggio sembra essere scampato. Alessandra Mussolini, europarlamentare e nipote dell'attrice 89enne, ...