Sophia Loren cade in casa a Ginevra

(Di lunedì 25 settembre 2023) , è stata trasferita in ospedale ed operata per gravi fratture all’ancanella giornata di Ieri ha subito una brutta caduta nella sua, in Svizzera, riportando diverse fratture all’anca. L’attrice napoletana è stata poi ricoverata ed operata con un intervento andato a buon fine. Per tale motivazione laha dovuto però annullare tutti i suoi impegni in agenda per le prossime settimane. Difatti la notizia è stata diffusa dal suo manager che ha dovuto cancellare tutti gli aventi a cui la sarebbe dovuta essere presente. Uno dei più importanti sarebbe stato proprio l’inaugurazione delRestaurant che l’attrice avrebbe dovuto inaugurare in suo onore a Bari. Per l’occasione avrebbe dovuto ricevere anche la cittadinanza ...

Sophia Loren , brutto incidente in casa per lei: cos'è successo

Sofia Loren è caduta nella sua casa di Ginevra ieri mattina, subito operata la aspetterà ora un lungo periodo di convalescenza.Screen legend Sophia Loren is convalescing after undergoing surgery for a fractured hip sustained in a fall in her Geneva home on Sunday, the press office of Sophia Loren Restaurant has said. © ANSA ...